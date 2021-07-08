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Богатство на отвалах: как применяют золошлаки?

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Красноярск
14:56 8 Июля 2021
общество, экология, дороги, ремонт
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Летом 2021 года начнется реконструкция автотрассы Красноярск — Элита с использованием золошлаков с Красноярской ТЭЦ-3 СГК.

Что представляют собой золошлаки? Зола — это остающаяся после сжигания угля серо-черная пыль. Шлак — угольные остатки в виде черных камней. Иными словами, золошлаки — минеральная несгорающая часть угля.

В городские легенды о «токсичности» и «радиоактивности» золы и шлаков в Сибири  верят многие. Золоотвалы представляются как безжизненная, пропитанная радиацией пустошь: нечто среднее между Чернобыльской АЭС после катастрофы 1986 года и Мордором из произведений Джона Толкина.

Но эти представления, мягко говоря, сильно преувеличены. Так, уровень радиации на золоотвале Красноярской ТЭЦ-3 — 14 микрорентген в час, что в полтора раза меньше, чем на Предмостной площади в Красноярске, или в два раза меньше, чем от персонального компьютера. Летом на золоотвалах цветут деревья, благоухают цветы и вьют гнезда птицы.

Александр Богомолов, ведущий научный сотрудник Института теплофизики СО РАН, заведующий кафедрой теплоэнергетики Кузбасского государственного технического университета уверен, что  и молодые, и древние угли имеют практически одинаковый естественный радиационный фон, не оказывающий вредного воздействия на организм человека.

" Накопители золошлаков от сжигания различных углей не отличаются степенью воздействия на окружающую среду и на человека", - говорит Богомолов.

В развитых зарубежных странах доля переработанных золошлаков давно превысила 50%. И если в США и Китае этот показатель достигает 60–80% (по разным оценкам), то в Японии и западноевропейских странах превышает 95%.

В России же на 2020 год перерабатывают около 15% полученных золошлаков. При этом средний выход золы с одной угольной теплоэлектростанции составляет 25 миллионов тонн. А по всей стране в золоотвалах уже накоплено примерно 1,5 миллиарда тонн. Золошлаки с Красноярской ТЭЦ-3 прошли все установленные законодательством экспертизы. Проверка показала, что содержание опасных элементов в материале — незначительное.

У предприятий Сибирской генерирующей компании уже есть опыт успешной переработки золошлаков. Еще в советские годы на Красноярской ТЭЦ-2 практиковалась переработка отходов в шлакоблоки. Потом их использовали в строительстве промышленных объектов.  Подробнее об этом безопасном и надежном материале можно прочитать здесь.

Фото: Selena Deliri/sibgenco

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