Красноярский край вошёл в топ-15 субъектов РФ по количеству проведённых тестов на Covid-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что уже более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус проведено в регионе.

Красноярский край долгое время занимает девятое место в топ-15 субъектов Российской Федерации по количеству проведённых исследований на Covid-19.

От 3 до 13 тысяч тестов делают ежедневно в крае.

Тестирование доступно на базе 14 медицинских организаций.

Анализ на коронавирус обязательно делают при появлении симптомов респираторного заболевания у контактировавших с больным Covid-19, находящихся на медицинском наблюдении в течение 14-ти дней.

Также сами жители могут пройти тестирование по собственной инициативе.

Стоит напомнить, что для россиян изменились правила въезда из-за границы. Теперь те, кто не привился или не болел COVID-19, должны в течение трёх дней после прибытия в Россию, сдать один тест. При этом до получения результатов нужно соблюдать режим изоляции. Готовые результаты требуется добавить на сайт госуслуг.

Постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: vedomosti.ru