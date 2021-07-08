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За сутки было потушено три лесных пожара

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Красноярск
14:23 8 Июля 2021
общество, происшествия, лесные пожары
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра локализовано три лесных пожара в Богучанском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы 238 человек и четыре единицы техники. 18 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

8 июля на 09:30 на территории Красноярского края зарегистрированы 8 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 85 га в Богучанском, Шушенском, Кежемском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Три лесных пожара ликвидированы.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: 24.kz

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