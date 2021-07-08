Красноярец погиб в авиакатастрофе

31-летний Иван Неверов работал бортовым оператором и занимался техническим обслуживанием самолёта. Он погиб в авиакатастрофе на Камчатке.

6 июля Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» вёз в пос. Палана 22 пассажира. Самолёт врезался в скалу и упал в море. Это произошло во время захода на посадку. Выжить никому не удалось. Поиски продолжают вести наземные группы, авиация и водолазы. Пока сотрудникам МЧС России удалось найти тела 19 человек.

минтранс рассматривает три возможных причины авиакатастрофы: неблагоприятные метеоусловия, отказ техники, ошибка экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

На полуострове 7 июля объявили трёхдневный траур. Семьям погибших власти Камчатки выделят по 500 тыс руб. Также 2,25 млн положены по страховке семьям. Кроме того, авиакомпания заплатит по 1 млн руб.

Фото: МЧС