Ликвидация последствий ливня в Красноярске идёт полным ходом

Вчера город снова затопило. Виной стал ливень. Для того, чтобы все дороги были проездными, коммунальные службы, для начала, занялись откачкой воды.

В первую очередь, как только начался дождь, коммунальщики направились в известные места, где отсутствуют ливнёвки и где скапливается вода в силу особенностей ландшафта.

Откачивали воду на улицах Партизана Железняка, 2-ой Брянской, Железнодорожников, 78 Добровольческой бригады, Грунтовой, Вокзальной, Бограда, Киренского, Цементников, Калинина, Брянской, Маерчака, Алексеева, а также на пер. Медицинском и др.

На откачку за минувшие сутки всего поступило 10 заявок.

Техника выезжала и по заявкам. Поступали заявки от службы 005, сотрудников ГИБДД, жителей города и собственной службы мониторинга.

На данный момент работы по откачке и удалению грунта с дорог продолжаются.

Фото: gornovosti.ru