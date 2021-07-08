В детском лагере «Зелёные горки» произошла вспышка коронавируса. Спортивно-оздоровительный комплекс находится в Манском районе. Сейчас Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведёт проверку по факту заражения 20-ти детей и двух вожатых второй смены.

Первые сообщения о заражении детей появились в местных СМИ. После того, как информация дошла до следкома, была организована проверка на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В лагере проверят, как сотрудники лагеря требования санитарно-эпидемиологического законодательства, после чего примут процессуальное решение.

Напомним, что в конце июня в двух железногорских детских лагерях 60 детей заразились COVID-19.

Фото: Максим Богодвид