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В детском лагере «Зелёные горки» произошла вспышка коронавируса

Главная Общество
Красноярск
12:30 8 Июля 2021
в красноярском крае, эпидемия, дети
Фотография © РИА Новости
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В детском лагере «Зелёные горки» произошла вспышка коронавируса. Спортивно-оздоровительный комплекс находится в Манском районе. Сейчас Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведёт проверку по факту заражения 20-ти детей и двух вожатых второй смены.

Первые сообщения о заражении детей появились в местных СМИ. После того, как информация дошла до следкома, была организована проверка на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В лагере проверят, как сотрудники лагеря требования санитарно-эпидемиологического законодательства, после чего примут процессуальное решение.

Напомним, что в конце июня в двух железногорских детских лагерях 60 детей заразились COVID-19. 

Фото: Максим Богодвид

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