Сергей Ерёмин поделился архивными снимками со своей свадьбы

Сергей Ерёмин в День семьи, любви и верности поделился с подписчиками на своём аккаунте в Instagram свадебным снимком из семейного архива, а также поздравил красноярцев с праздником.

— В январе 1999 года наша с будущей женой подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака совпала с подготовкой к 25-летию Дворца бракосочетаний, — поделился Сергей Ерёмин. — Тогда нам предложили стать парой, которая войдёт в историю этого юбилея. Молодые, невероятно счастливые и любящие — мы, конечно, не отказались, и в свой свадебный день с удовольствием позировали фотографу газеты. Годы летят, смотрю на эту пожелтевшую газетную полосу и ловлю себя на ощущении, что ничего не изменилось. Мы всё такие же...