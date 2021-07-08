8 июля
Красноярск
погода +14 °C
74.06
 
€ 87.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Началась регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!»

Главная Общество
Красноярск
11:30 8 Июля 2021
красноярск, забег, регистрация
версия для печати Ico_print

Стартовала регистрация участников Благотворительного забега «Достигая цели!», посвящённого Дню железнодорожника.

31 июля и 1 августа он пройдет в Красноярске в новом безопасном формате – «Немассовый старт» – на острове Татышев. Здесь откроется локация забега со всеми традиционными атрибутами спортивного праздника: красивые стартовые и финишные ворота, специальный коридор из фан-барьеров и флагов, музыкальное сопровождение, фотозона.

Каждый бегун получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы. Главное отличие – дистанцию в 5 км можно пробежать в один из двух дней в любое удобное время с 9:00 до 21:00.

Площадка будет работать с соблюдением всех требований эпидемической безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Кроме того, желающие принять участие в забеге «Достигая цели!» могут это сделать в формате онлайн в период с 31 июля до 15 августа. Для этого также нужно зарегистрироваться и пробежать дистанцию в 5 км в любом месте и в любой из указанных дней. Бегуны должны зафиксировать свои результаты с помощью мобильных трекеров и отправить их на сайт оператора забега. Медаль и стартовый номер они поучат по почте

Регистрация доступна по ссылке: krasmarafon/rzd2021

Напомним, регистрационный взнос составляет 500 рублей. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин поделился архивными снимками со своей свадьбы

Сергей Ерёмин поделился архивными снимками со своей свадьбы

8 Июля 2021 г.
22 года назад мэр Красноярска со своей женой попали на передовицу газеты "Красноярский Рабочий"
Новости Красноярска: В Берёзовском районе начался ремонт дорог

В Берёзовском районе начался ремонт дорог

8 Июля 2021 г.
Реализация работ рассчитана до 2023 года
Новости Красноярска: Житель Красноярского края арестовали за хранение наркотиков

Житель Красноярского края арестовали за хранение наркотиков

8 Июля 2021 г.
У мужчины нашли более 11 килограммов наркотиков
Новости Красноярска: В Ермаковском районе отремонтируют 17 км дорог

В Ермаковском районе отремонтируют 17 км дорог

8 Июля 2021 г.
Оценить новое покрытие дороги можно тбудет в конце лета
Новости Красноярска: Норникель реконструирует нефтебазы на территории Норильского промышленного района

Норникель реконструирует нефтебазы на территории Норильского промышленного района

8 Июля 2021 г.
Фактически в 2026 году на месте старых нефтебаз появятся новые
Новости Красноярска: В «Роевом ручье» рассказали историю любви Цискаридзе и Лиепы

В «Роевом ручье» рассказали историю любви Цискаридзе и Лиепы

8 Июля 2021 г.
Чёрные грифы живут вместе уже 14 лет
Новости компаний
07/07
На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

5 Июля 2021 г.
+ 303 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки
Новости Красноярска: Новые ограничения из-за коронавируса в крае будут действовать с 7 июля

Новые ограничения из-за коронавируса в крае будут действовать с 7 июля

6 Июля 2021 г.
Заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов
Новости Красноярска: Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

3 Июля 2021 г.
В эту стадию турнира вышли сборные Испании и Италии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru