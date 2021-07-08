Началась регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!»

Стартовала регистрация участников Благотворительного забега «Достигая цели!», посвящённого Дню железнодорожника.

31 июля и 1 августа он пройдет в Красноярске в новом безопасном формате – «Немассовый старт» – на острове Татышев. Здесь откроется локация забега со всеми традиционными атрибутами спортивного праздника: красивые стартовые и финишные ворота, специальный коридор из фан-барьеров и флагов, музыкальное сопровождение, фотозона.

Каждый бегун получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы. Главное отличие – дистанцию в 5 км можно пробежать в один из двух дней в любое удобное время с 9:00 до 21:00.

Площадка будет работать с соблюдением всех требований эпидемической безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Кроме того, желающие принять участие в забеге «Достигая цели!» могут это сделать в формате онлайн в период с 31 июля до 15 августа. Для этого также нужно зарегистрироваться и пробежать дистанцию в 5 км в любом месте и в любой из указанных дней. Бегуны должны зафиксировать свои результаты с помощью мобильных трекеров и отправить их на сайт оператора забега. Медаль и стартовый номер они поучат по почте

Регистрация доступна по ссылке: krasmarafon/rzd2021

Напомним, регистрационный взнос составляет 500 рублей. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Счастливые дети».