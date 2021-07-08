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Норникель реконструирует нефтебазы на территории Норильского промышленного района

Главная Общество
Красноярск
11:01 8 Июля 2021
общество, экология
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Таймырская топливная компания (ТТК) реконструирует нефтебазы в Норильском промышленном районе. На все работы планируют потратить 78 миллиардов рублей. Весь комплекс работ реализуют до 2026 года.
Ремонт нефтебаз начался ещё в прошлом году. В 2021 году на Кайерканской нефтебазе завершат ремонт металлоконструкций и каре обвалований резервуарного парка. Многие из этих конструкций появились ещё в 60-х и успели морально устареть. 

«Новых ёмкостей при разгерметизации резервуара хватит для того, чтобы в случае форс-мажора собрать в нее топливо. Дно и покатые стены защитных сооружений состоят из нескольких слоев: щебня, песка, гермомембраны, обрешётки и бетона. Швы между участками бетона заполняют герметиком. Такое покрытие предотвращает загрязнение земли и подземных вод токсичными составами», – пояснил начальник Кайерканской нефтебазы Павел Гуров.

Норникель реконструирует нефтебазы на территории Норильского промышленного района

Монтаж новых резервуаров выполняет одна из ведущих компаний в области энергетики с наличием большого опыта работ на объектах ТЭК и в условиях Крайнего Севера. Все емкости для топлива, вводимые в эксплуатацию после ремонтов, проходят обязательные гидроиспытания.

«К концу 2021-го создадут проект реконструкции самой нефтебазы. Полномасштабная реконструкция начнётся в следующем году, но уже сейчас демонтировали шесть резервуаров и готовится площадка к монтажу новых. Чтобы постепенно обновить весь резервуарный парк, понадобится порядка десяти этапов. До конца 2025 года все работы будут выполнены», – рассказал Павел Гуров.

«Норникель» выделил средства на первоочередные задачи: проектирование, проведение изысканий и закупку материально-технических ресурсов.

Норникель реконструирует нефтебазы на территории Норильского промышленного района

При подготовке фундаментов и монтаже новых резервуаров будут использовать новые материалы и технологии, обеспечивающие снижение потребления электроэнергии и снижение уровня выбросов. Целый комплекс решений по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов выведет предприятие на совершенно новый уровень эффективности.

 «Программа касается не только резервуаров, но и всех объектов. На нефтебазах появятся новые системы безопасности, логистики и коммерческого учёта. Фактически в 2026 году на месте старых нефтебаз построят новые»,- отметил Андрей Ковалев, советник генерального директора Таймырской топливной компании по управлению рисками и автоматизации, отметив, что главная задача – снизить риски причинения вреда окружающей среде.  

Норникель реконструирует нефтебазы на территории Норильского промышленного района

Фото: Николай Щипко/Таймырский телеграф

 

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