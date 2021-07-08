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В Берёзовском районе начался ремонт дорог

Главная Общество
Красноярск
11:50 8 Июля 2021
общество, ремонт, дороги, безопасность
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Работы на объектах Берёзовского района производит АО «КрайДЭО», заказчик работ — КГКУ «КрУДор».

В Берёзовском районе в этом году ремонт дорог запланирован на четырёх объектах, в частности, на автомобильных дорогах Обход г. Красноярска, подъезд к садовым обществам «Тайга-2», «Кедр-9», «Факел» в районе д. Малый Кускун, Маганск - Верхняя Базаиха и 396 км «Саяны» - Новосельск - Маганск. Всего будет восстановлено 27 км дорог. Об этом сообщается на сайте КГКУЧ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю".

Как раз к ремонту Обхода г. Красноярска приступили 2 июля. Работы ведутся с перекрытием проезжей части по одной полосе. Протяжённость дороги 8 км. В этом году планируется восстановить около 1,5 км асфальта. Кстати, будут использоваться современные полимерно-битумное вяжущие компоненты.

Как рассказал начальник отдела ремонта автодорог КГКУ «КрУДор», Владимир Голубев, такое покрытие служит намного дольше и повышает безопасность движения на дорогах.

— Летом полимеры снижают колееобразование, а зимой обеспечивают стойкость к образованию трещин в асфальте.

Реализация работ рассчитана до 2023 года.

Дорога связывает пос. Берёзовка и мост «777» через Енисей. Маршрутом пользуются жители Берёзовки, Красноярска и водители транзитных грузовиков.

К работам на остальных маршрутах пока не приступили. Но подрядчик обещает сдать объекты в эксплуатацию своевременно.

По проекту на подъезде к садовым обществам «Тайга-2», «Кедр-9», «Факел» нужно восстановить покрытие, отремонтировать водопропускные трубы, обеспечить продольный водоотвод, установить необходимые дорожные знаки.

Автодорогу 396 км «Саяны» - Новосельск – Маганск отремонтируют на участке с 25,8 по 34 км. Объекты нужно сдать в 2022 году.

В этом году дорогу Маганск - Верхняя Базаиха отремонтируют на участке с 0 по 4,9 км.

Фото: krudor.ru

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