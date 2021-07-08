Житель Красноярского края арестовали за хранение наркотиков

Житель Канска хранил у себя более 11 килограммов наркотиков. При задержании он пояснил, что всё это «для личного употребления».

При обыске квартиры оперативники МО МВД России «Канский» нашли четыре свертка с гашишным маслом; металлические чашки с остатками растительного вещества и 3 полимерных мешка с сухими стеблями конопли. Мужчина прятал их в куче опилок в огороде.

В отношении ранее судимого жителя Канска возбудили 2 уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств». Отбывать 4-летнее наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Фото: ИА PrimaMedia