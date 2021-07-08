В Ермаковском районе отремонтируют 17 км дорог

Автомобилисты смогут оценить новое покрытие на участке с 0 по 10 км автодороги Ермаковское - Разъезжее - Большая Речка к концу лета. Здесь будет освещена и новая остановка, а также обустроен приподнятый пешеходник. Об этом сообщается на сайте КРУДОР. Ремонт дороги начался в прошлом году.

Участок с 0 по 7 км автодороги Ермаковское – Мигна будет следующим объектом ремонта. Сдадут в эксплуатацию его в 2022 году. Дорожники восстановят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, нанесут дорожную разметку, а также установят дорожные знаки.

Фото: krudor.ru