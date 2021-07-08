В «Роевом ручье» рассказали историю любви Цискаридзе и Лиепы

В Роевом ручье рассказали о истории любви двух чёрных грифов – Цискаридзе и Лиепы. В Красноярск птицы приехали из ташкентского зоопарка 14 лет назад и с тех пор живут вместе.

Огромные птицы быстро стали любимчиками зоологов и посетителей: все очень любят наблюдать за их трогательными отношениями.

«Они очень нежно заботятся друг о друге, особенно в брачный период. Мы наблюдали, как Цискаридзе своими крыльями укрывает Лиепу от дождя, жаркого солнца и приносит ей самые вкусные кусочки еды. Своё единственное яйцо они высиживают по очереди. К сожалению, потомства мы пока не дождались, но птицы ещё слишком молоды – грифы живут 50 лет и более. Надеемся, что через год мы увидим маленьких грифов», – рассказали в Роевом ручье.

Грифы даже стали частью счастливой приметы: если в день свадьбы молодая пара сфотографируется у вольера чёрных грифов и обе птицы попадут в кадр, то брак будет крепким и счастливым.

Фото: "Роев ручей"