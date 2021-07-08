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В Красноярском крае 70 семей получат памятные медали «За любовь и верность»

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Красноярск
10:40 8 Июля 2021
общество, семьи, конкурс, в красноярском крае
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Уже традиционно 8 июля в День семьи, любви и верности в Красноярском крае лучшим семьям, прожившим в браке 25 лет, вручают медаль «За любовь и верность». В этом году её получат 70 таких семей.

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала, что у 16 семей стаж супружеской жизни более 60 лет. Такие крепкие союзы, естественно, заслуживают награды и уважения.

Из-за коронавируса церемония награждения семей-победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» перенесена и состоится, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.

В рамках национального проекта «Демография» конкурс проводится в Красноярском крае с 2017 года.

Победители в номинации «Многодетная семья»: Рыжовы (Большемуртинский район), Якимцовы (Каратузский район);

Лучшие «Молодые семьи»: Павловы (Минусинский район), Хохловы (г. Красноярск);

Победители в номинации «Сельская семья»: Поздняковы (Боготольский район), Терешковы (Назаровский район);

Победители в номинации «Семья — хранитель традиций»: Антошкины (Балахтинский район) и Лобос (Козульский район);

«Золотыми семьями России» стали Жолудевы (г. Красноярск) и Лях (Емельяновский район).

Фото: krskstate.ru

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