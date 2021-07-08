Дорога в Красноярске на ул. Горького закрыта из-за угрозы обвала

Ранее дорога была частично перекрыта. Как сообщили в СГК, угроза обвала появилась рядом с перекрёстком с ул. Республики, там идёт плановая замена теплосетей.

На данный момент ул. Горького перекрыли полностью, так как появилась угроза провала асфальта. Это случилось после вчерашнего ливня.

Автобусы №5, 52, 53 и 99 объезжают участок по ул. Декабристов. По предварительным данным проезд откроют 8 июля в 12 часов.

Также во время вчерашней непогоды между домами № 6 и 8 на ул. Вербная рухнула бетонная конструкция с верхнего уровня двора. Машины, которые стояли на парковке в момент обрушения, оказались на краю.

Фото: vedtver.ru