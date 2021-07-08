В региональные медицинские учреждения отгрузили 39 тонн кислорода

Вчера предприятия Красноярского края и соседних регионов отгрузили 39 тонн медицинского кислорода в региональные ковидные госпитали и стационары.

Кислород в лечебные учреждения доставляют «Красмаш», «Газсервис» и «СТАП».

Как только температура воздуха нормализуется, то есть пройдёт аномальная жара, «Красмаш» планирует восстановить объёмы выпуска медицинского кислорода.

— В связи с аномально высокой температурой воздуха, «Красмаш» — основной производитель кислорода, снизил объём производства. Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края договорилось о поставках медицинского кислорода из Томска и Новокузнецка. Это решение принято для того, чтобы избежать дефицит кислорода. Первые партии уже доставлены в лечебные учреждения, — рассказали в региональном Минпроме.

Напомним, что на данный момент в регионе развёрнуты более пяти тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 85 %. Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов.

Фото: tvzvezda.ru