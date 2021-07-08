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Развлекательные заведения в Красноярске начали закрываться: владельцам невыгодно работать до 23 часов

Главная Общество
Красноярск
09:15 8 Июля 2021
ресторан, закрытие, красноярск, общество
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В городе на этот раз закрылся караоке-ресторан Pavarotti.

Об этом заявили на своём аккаунте в Instagram представители заведения.

Основная причина закрытия караоке-ресторана — запрет работы после 23 часов.

Буквально вчера вступил в силу указ губернатора Красноярского края о новых ограничениях из-за коронавируса. Один из пунктов которого, касается общепита, в частности заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов. Ограничения не коснутся деятельности общепита в аэропортах, на жд-вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса, обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников.

В ресторане рассказали, что работать в таких условиях совершенно невыгодно. Держать такое заведение, платить налоги… Но закрывать насовсем заведение не планируют.

— Сотрудников мы отправляем в отпуск, они будут задействованы так или иначе, но, к сожалению, работать на этих подачках, которые нам дают, мы не хотим. Мы закрываемся на месяц, это время для обновления. Когда-то это закончится, придут QR-коды, всё заработает в прежнем режиме.

Фото: welcomekrsk.ru

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