Сергей Ерёмин проинспектировал благоустройство дворов в Ленинском районе

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин проверил дворы на улицах Юности и Шевченко, отремонтированные на средства Благотворительного фонда имени Х.М. Совмена. Преображенные дворы главе города представили по преображённым дворам провели председатели дворовых комитетов и активные жители окрестных домов.

В 2021 году фонд Х.М. Совмена поддержал благоустройство 32 дворов в Ленинском районе. На данный момент почти все работы завершены. Осталось закончить реконструкцию сквера на улице Машиностроителей 3-5 и ремонт входных групп «Центра социальной защиты» на улице Волжской, 30 и центра «Мать и дитя» на улице Коломенской, 26.

«К благоустройству дворов я испытываю особые чувства, рассказывает Сергей Ерёмин. — Для нас очень ценно, что к наведению порядка во дворах подключаются и сами жители города. Не первый год благоустраивать Красноярск нам помогает – Хазрет Меджидович Совмен, наш Почётный гражданин, земляк и большой друг. Я благодарен ему за заботу о красноярцах, за этот неоценимый вклад в родной город».

Председатель совета дома №50 по улице Шевченко Сергей Павлов рассказал о благоустройстве двора у его дома. По его словам, в этом году благодаря спонсорам двор приобрёл совершенно другой вид: установили качели с безопасной прорезиненной площадкой, домик-беседку для детей и еще много интересных элементов.

«Двор просто ожил! Я живу здесь 35 лет, и двор фактически ни разу не обновлялся. Сейчас, когда придомовая площадка изменилась, и детям интересно и взрослым спокойнее. Очень важно, что всё было сделано быстро и качественно», – добавил Сергей Павлов.

Напомним, что в Ленинском районе в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» запланировано комплексное благоустройство 9 дворовых территорий. Также в рамках этой программы будут обустроены три сквера: «Ярцевкий», по улице Волжской и сквер по улице Борисевича, 1г. Кроме этого идет масштабная реконструкция площади перед ДК 1 Мая. По программе инициативного бюджетирования в порядок будет приведен сквер «Уютный» на улице Волжской, а также 14 дворовых территорий Ленинского района участвуют в конкурсе «Лучшая концепция озеленения».