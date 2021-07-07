Детям красноярских медиков могут выдать места в детсадах вне очереди

Дети медработников могут получить места в детсадах вне очереди. Эту инициативу рассмотрели во время недавнего заседания комитета по охране здоровья и социальной политике в Законодательном собрании Красноярского края.

Как отметил заместитель председателя комитета Илья Зайцев, подобная мера может привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения. По его словам, сейчас получить место в детских садах не могут около 300 детей медицинских сестер, фельдшеров, врачей скорой медицинской помощи и участковых терапевтов. И это учитывая, что многие из них работали в «красной зоне».

«Мама учитель, которая находилась в декретном отпуске, отец – медик, который работает в красной зоне. Ей в сентябре выходить на работу, но у нее ребенок не получил места в детском саду. Отец по понятным причинам с ребенком сидеть тоже не может, потому что он сейчас спасает жизни больных коронавирусом. И всей семьей они оказались в ситуации, когда по общим правилам этот ребенок не может получить первоочередное право на детский сад», – рассказал Илья Зайцев об одной из подобных ситуаций.

Не имея возможности отдать ребёнка в детский сад, медики вынуждены продлевать отпуск по уходу за ребёнком. Сейчас депутаты готовят обращение к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой о возможности установления на федеральном уровне права на первоочередное предоставление мест в детских садах детям медицинских работников.

Фото: Варвара Гертье