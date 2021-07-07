7 июля
Красноярск
погода +15 °C
74.06
 
€ 87.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил желание Нины Демидович из Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
18:15 7 Июля 2021
общество, благотворительность, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

79-летняя Нина Константиновна Демидович из Красноярского края, мечтала издать книгу памяти своего супруга. Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил желание Нины Константиновны — книгу собрали, издали и доставили тираж на дом.

В июне 2020 года ушёл из жизни почётный краевед, известный писатель и публицист, автор более 50 книг и более 1 200 публикаций в прессе — Александр Петрович Демидович. Материалы его трудов используют историки и школьники.

Родился Александр Петрович в с. Абан. Юношество прошло в Нижнеингашском районе. Работал он в Красноярске. На протяжении многих лет собирал материалы по истории малой родины, родной школы, завода «Сибтяжмаш» и Красноярского машиностроительного техникума.

— Мой муж с любовью относился к своему делу. У него осталось очень много рукописей! Свыше 1 200 статей. Я порой думаю: когда он успевал это всё писать?! — рассказывает Нина Константиновна. Для неё было важно сохранить память о муже.

Фото: nkovrn.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Детям красноярских медиков могут выдать места в детсадах вне очереди

Детям красноярских медиков могут выдать места в детсадах вне очереди

7 Июля 2021 г.
Право на это хотят закрепить на федеральном уровне
Новости Красноярска: Сергей Ерёмин проинспектировал благоустройство дворов в Ленинском районе

Сергей Ерёмин проинспектировал благоустройство дворов в Ленинском районе

7 Июля 2021 г.
В 2021 году фонд Х.М. Совмена поддержал благоустройство 32 дворов в Ленинском районе
Новости Красноярска: В «Ергаки» стартовали два экологических волонтёрских проекта

В «Ергаки» стартовали два экологических волонтёрских проекта

7 Июля 2021 г.
В них принимают участие 23 волонтёра
Новости Красноярска: В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

7 Июля 2021 г.
Возможно водитель ВАЗ-21074 не заметил пешехода из-за тёмной одежды
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 362 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Красноярском крае + 362 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

7 Июля 2021 г.
11 человек умерли за сутки
Новости Красноярска: Коечный фонд в Красноярском крае заполнен на 85 %

Коечный фонд в Красноярском крае заполнен на 85 %

7 Июля 2021 г.
Эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на заседании краевого правительства под председательством Юрий Лапшина. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения красноярского края.  Ситуация с распространением COVID-19 характеризуется как напряжённая. Об этом говор...
Новости компаний
07/07
На Красноярском цементном заводе заплодоносили кедры
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На озере в Шушенском утонул ребёнок

На озере в Шушенском утонул ребёнок

5 Июля 2021 г.
Обстоятельства трагедии выясняются
Новости Красноярска: 29 красноярцев ждут штрафы от 15 тыс руб.

29 красноярцев ждут штрафы от 15 тыс руб.

6 Июля 2021 г.
Они не сдали тест на COVID-19 после заграницы
Новости Красноярска: Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

5 Июля 2021 г.
Избежать наказания Шилову и Шмелеву не удалось
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru