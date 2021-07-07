Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил желание Нины Демидович из Красноярского края

79-летняя Нина Константиновна Демидович из Красноярского края, мечтала издать книгу памяти своего супруга. Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил желание Нины Константиновны — книгу собрали, издали и доставили тираж на дом.

В июне 2020 года ушёл из жизни почётный краевед, известный писатель и публицист, автор более 50 книг и более 1 200 публикаций в прессе — Александр Петрович Демидович. Материалы его трудов используют историки и школьники.

Родился Александр Петрович в с. Абан. Юношество прошло в Нижнеингашском районе. Работал он в Красноярске. На протяжении многих лет собирал материалы по истории малой родины, родной школы, завода «Сибтяжмаш» и Красноярского машиностроительного техникума.

— Мой муж с любовью относился к своему делу. У него осталось очень много рукописей! Свыше 1 200 статей. Я порой думаю: когда он успевал это всё писать?! — рассказывает Нина Константиновна. Для неё было важно сохранить память о муже.

Фото: nkovrn.ru