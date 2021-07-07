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В «Ергаки» стартовали два экологических волонтёрских проекта

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Красноярск
17:45 7 Июля 2021
общество, экология, заповедник
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«Ветер перемен» и «Природа и человек» — экологические волонтёрские проекты, которые стартовали в природном парке «Ергаки». В них принимают участие 23 волонтёра.

Добровольцы «Ветер перемен» будут заниматься обустройством маршрутов заповедной территории и туристических мест. Продолжат обновлять скамьи и беседки в месте отдыха «Каменный город» и в пикниковой зоне урочища «Казачий ключ», деревянные аншлаги, благоустраивать экотропу на озеро Радужное. Ещё волонтёры планируют обновить маркировку на туристических маршрутах, покрасить металлические лестницы на экотропе.

В рамках же экологического волонтёрского проекта «Природа и человек» начнёт работать мини-музей. Он расположен вблизи озера Радужное на экотропе. С июня по сентябрь более 40 тысяч туристов проходит по экотропе. Они также могут посетить музей парка.

Дирекция парка покажет добровольцам популярные туристические маршруты и самые посещаемые объекты (скалу Висячий камень, горную гряду Спящий Саян, озёра Радужное и Каровое, памятник природы «Каменный город»), ознакомит с основными достопримечательностями заповедной территории.

— Я надеюсь, вы с гордостью будете носить звание волонтёра природного парка «Ергаки». Впереди ждёт интересный сезон. Уверен, что каждый проведённый день в парке будет незабываемым, вы приобретёте знания, ценный опыт и конечно же новых друзей, — поздравил с открытием нового сезона добровольцев и сотрудников парка министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Фото: 34travel.me 

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