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В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

Главная Общество
Красноярск
17:15 7 Июля 2021
общество, происшествия, красноярск, дтп
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Вчера около 23 часов возле торгово-развлекательного центра «Июнь» автомобиль Toyota Corolla, за рулём которого находился 34-летний мужчина заглох на дороге. Пассажир, 24-летний молодой человек, вышел из машины, чтобы толкнуть транспортное средство. В том же направлении ехал автомобиль ВАЗ-21074, 65-летний водитель не успел сориентироваться — сбил парня и врезался в Toyota. Парня зажало между двумя машинами. Травмы оказались несовместимы с жизнью, молодой человек скончался на месте.

Сотрудники полиции также установили, что водитель Toyota Corolla ранее был лишён водительских прав и в этот вечер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Возможно водитель ВАЗ-21074 не заметил пешехода из-за тёмной одежды.

Фото: ЧП Красноярск

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