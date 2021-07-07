В Красноярске погиб парень, толкавший заглохший автомобиль

Вчера около 23 часов возле торгово-развлекательного центра «Июнь» автомобиль Toyota Corolla, за рулём которого находился 34-летний мужчина заглох на дороге. Пассажир, 24-летний молодой человек, вышел из машины, чтобы толкнуть транспортное средство. В том же направлении ехал автомобиль ВАЗ-21074, 65-летний водитель не успел сориентироваться — сбил парня и врезался в Toyota. Парня зажало между двумя машинами. Травмы оказались несовместимы с жизнью, молодой человек скончался на месте.

Сотрудники полиции также установили, что водитель Toyota Corolla ранее был лишён водительских прав и в этот вечер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбирается полиция. Возможно водитель ВАЗ-21074 не заметил пешехода из-за тёмной одежды.

Фото: ЧП Красноярск