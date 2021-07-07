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В Красноярском крае + 362 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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Красноярск
16:45 7 Июля 2021
общество, здравоохранение, в красноярском крае
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По данным оперштаба Красноярского края на 07 июля под наблюдением врачей находятся 34 784 человека (+ 3 584 новых за сутки), снято с учёта 1 801 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 79 801 (+ 362 за сутки), это максимальный суточный прирост с середины февраля.

Всего вылечили 71 053 (+ 115 за сутки), 4 023 погибших (+ 11 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 2 989 499 (+ 12 764 за последние сутки).

Стоит напомнить, что ситуация с распространением COVID-19 характеризуется как напряжённая. Чаще всего у заболевших обнаруживают дельта-вирус («индийский штамм»). Он имеет более высокую заразностью и тяжесть заболевания (особенно для пожилых людей).

Развёрнуты более пяти тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 85 %. Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов.

На сегодняшний день вакцинация доказала свою эффективность, об этом рассказали специалисты министерства здравоохранения. Число заболевших растёт, но в стационарах Красноярского края не более 5% вакцинированных пациентов, среди которых случаи сложного течения болезни около 0,2 %, летальных исходов и вовсе нет.

Фото: 1prime.ru

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