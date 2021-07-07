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В Тюмени задержали преступника, державшего в заложниках двух женщин

Главная Общество
Красноярск
15:26 7 Июля 2021
происшествия, сбербанк, заложники, мвд
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Мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан. Никто не пострадал, сообщили в банке.

«Преступник задержан, никто не пострадал. Сбербанк благодарит правоохранителей за слаженную работу», – говорится в сообщении банка.

При себе у мужчины был муляж взрывного устройства.

«Сотрудники банка передали мужчине 15 миллионов, затем его задержали на выходе из банка сотрудники СОБР Росгвардии» – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Захватчиком оказался 32-летний местный житель, который состоит на учете у психиатра. В момент задержания он был не в себе. Сейчас кинологи со служебными собаками обследуют помещение банка.

Ранее мы писали, что в Тюмени мужчина взял в заложники двух женщин в отделении Сбербанка.

Фото: vsluh.ru/очевидцы

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