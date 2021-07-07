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Коечный фонд в Красноярском крае заполнен на 85 %

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Красноярск
16:15 7 Июля 2021
общество, красноярск, болезнь, вакцинация
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Эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на заседании краевого правительства под председательством Юрий Лапшина. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения красноярского края. 

Ситуация с распространением COVID-19 характеризуется как напряжённая. Об этом говорил Борис Немик, министра здравоохранения. Чаще всего у заболевших обнаруживают дельта-вирус («индийский штамм»). Этот штамм имеет более высокую заразность и тяжесть заболевания (особенно для пожилых людей).

Развёрнуты более пяти тысяч коек в 48 инфекционных госпиталях. Занятость коечного фонда — 85 %. Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов. Поэтому рассчитаны потребности в лекарственном и кадровом обеспечении, технологическом оснащении медицинских учреждений. В сегментах стационарного и амбулаторного лечения создан запас медикаментов и подготовлены заявки на дополнительные поставки с учётом роста числа заболевших.

Юрий Лапшин, председатель краевого Правительства взял на личный контроль своевременность поставок оборудования, которое необходимо для обустройства пунктов вакцинации, а также медикаментов и медицинского кислорода в инфекционные госпитали.

После прохождения аккредитации ординаторов и студентов Красноярского государственного медицинского университета сферу здравоохранения усилят кадрами. Также из других регионов в краевые ковидные госпитали с помощью «подъёмных выплат» на переезд планируется привлекать дефицитных специалистов (анестезиологов-реаниматологов, средний медперсонал и других).

Из резервного фонда Красноярского края будут выделены средства на дооснащение 44 прививочных пунктов (сюда входят стационарные и временные). Планируется расширение сети внебольничных пунктов вакцинации с учётом их востребованности. Например, на данный момент на них приходится каждая пятая прививка от COVID-19.

Вакцинация доказала свою эффективность, об этом рассказали специалисты министерства здравоохранения. Число заболевших растёт, но в стационарах Красноярского края не более 5% вакцинированных пациентов, среди которых случаи сложного течения болезни около 0,2 %, летальных исходов и вовсе нет.

Фото: Илья Питалев, РИА Новости

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