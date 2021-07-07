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В Красноярском крае 37 населённых пунктов остались без электричества из-за бури

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Красноярск
15:25 7 Июля 2021
в красноярском крае, ветер
Фотография © РИА Новости
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Краевая прокуратура совместно с прокурорами Лесосибирска, Балахтинского, Енисейского, Ирбейского, Иланского, Новосёловского и Ужурского районов проводит проверку по факту аварийного отключения электричества в 37 населённых пунктах.

Отключения произошли из-за шквалистого ветра и грозы. Буря повалила опоры электропередач и оборвала кабели. Обрыв затронул только жилые дома, ведь больницы, медпункты и школы обеспечены резервными источниками питания. Без света остались более 25 тысяч человек.

В ликвидации последствий бури задействовано 56 человек, 29 единиц спецтехники и 8 передвижных дизельных электростанций.

Фото: Владимир Сергеев

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