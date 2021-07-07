Красноярца сняли с самолета за долги по алиментам

Должнику по алиментным платежам не позволили вылететь за границу: красноярец накопил задолженность по алиментным платежам более шестидесяти тысяч рублей.



Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении 51-летнего гражданина. Мужчина более полугода копил задолженность по алиментам. Приставы пытались вразумить мужчину и заставить оплатить задолженность самостоятельно, но алиментщик игнорировал их. Тогда сотрудник ведомства обратил взыскание на банковские счета гражданина и выяснил, что мужчина готовится к вылету за границу.

В итоге должника сняли с самолёта после прохождения паспортного контроля. Меры оказались эффективными и мужчина сам пришёл к приставам. Сейчас долг полностью погашен.

Фото:ya-roditel.ru