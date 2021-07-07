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РУСАЛ передал три машины скорой помощи больницам в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
10:23 7 Июля 2021
в красноярском крае, скорая, помощь
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Новые автомобили скорой помощи от РУСАЛа получили Богучанская районная больница и Кежемская районная больница в Кодинске.  Автомобили скорой помощи, переданные районным больницам, оснащены всеми техническими возможностями для экстренной помощи и интенсивной терапии пациентов, оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.  Также в комплект входят дефибриллятор, электрокардиограф, реанимационный и акушерский наборы и баллоны с кислородом.

Три автомобиля класса «B» на базе Газели с повышенной проходимостью оборудованы системой ГЛОНАСС и GPS, средствами радиосвязи и видеорегистраторами, проходят все необходимые процедуры в ГИБДД  перед выходом на линию.  По словам главного врача Кежемской РБ Евгения Захарова, персонал очень доволен новым автомобилем и  его медицинским оснащением, фельдшеры выездных бригад уверены, что помощь на новом автомобиле будет доставлена оперативно и оказана качественно. Ежедневно линейные бригады привозят в приемный покой для обследования заболевших новой коронавирусной инфекцией. С подтвержденным диагнозом  в госпитале уже находится 21 человек, и 54 пациента лечатся амбулаторно.

В напряженной ситуации в связи с пандемией находятся и медики Богучанской районной больницы: для ковидных пациентов развернуто уже 90 коек и все они заняты. И два новых автомобиля от компании РУСАЛ здесь считают очень своевременной помощью. 

«Я всегда говорю – хорошо, что на территории нашего района есть такой друг, товарищ и партнер как РУСАЛ. Сейчас район накрывает третья волна ковид-19 и мы уже понимаем, что это посерьезнее, чем первые две. И мне даже представить сложно и страшно, что бы мы делали без нашего медцентра помощи и спасения, который был построен для лечения ковидных пациентов по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски, и полностью оснащен на средства компании РУСАЛ. Искренние слова благодарности от имени всего коллектива выражаю Олегу Владимировичу, который оказался настолько прозорлив, что задолго до второй и третьей волны принял решение о строительстве медцентра в Богучанах.  А сегодня еще один неожиданный, но крайне нужный подарок: два автомобиля скорой помощи с внутренней начинкой, полностью соответствующей требованиям по оказанию медицинской помощи сложным пациентам»,- прокомментировала главврач Богучанской РБ Марина Берзуких.

Программа поддержки краевой медицины – это инициатива основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, как и идея строительства «Центров помощи и спасения». Сегодня такие учреждения активно работают в Ачинске и Богучанском районе. С момента открытия от коронавирусной инфекции в двух медцентрах Красноярского края были спасены более 2 тысяч человек. Медицинские центры помощи и спасения построены в семи городах Сибири и Урала. Общая стоимость всех работ – 4 млрд рублей.

Фото: РУСАЛ

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