Главврач краевой больницы Егор Корчагин показал запасы кислорода для пациентов с ковидом

В «красной зоне» краевой больницы пациенты жалуются на нехватку кислорода.

Как сообщила в «ТВК Красноярск» внучка одной из тяжело больных Наталья, кислорода не было примерно два часа. По её словам, врачи ничего не объяснили.

Егор Корчагин, главный врач краевой больницы показал запасы кислорода, как он хранится и рассказал на сколько хватит запаса. Видео из красноярской краевой больницы Егор Корчагин выложил в Facebook вчера.

— Кислород, который подаётся из бочек идёт пациентам. Сейчас летом в жару она обмерзает. Нужно регулярно убирать снег. Температура жидкого кислорода –183° С. В этой бочке максимально находится 25 тонн кислорода. Она снабжает кислородом весь лёгочный корпус, в котором находится база-инфекционный госпиталь. Сейчас в этой бочке осталось 6,5 тон. Этого хватит на 14–15 часов. Пациенты интуитивно пытаются открыть побольше кран, для того, чтобы им было комфортнее. В этой ситуации очень сложно следить за тем, всем ли хватит кислорода. Поэтому персоналу приходится делать ежечасные обходы, для того, чтобы регулировать подачу кислорода каждому пациенту, ориентируясь на его насыщение. На вечернем обходе мы проверили кислород в палатах — кислорода всем хватает. Можете не переживать! Я думаю, нам нужно всем набраться терпения, сейчас непростое время. Бывают сбои и не всегда они по вине человека. Наберитесь терпения. Сотрудники краевой больницы всегда на страже вашего здоровья, - рассказал в видео главный врач.

По словам Егора Корчагина, кислорода хватит до обеда сегодняшнего дня, но скоро должны привести новую партию.

Фото: Facebook Егора Корчагина