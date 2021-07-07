Скончался бывший глава Красноярска Анатолий Морев

6 июля скончался экс-глава Красноярска Анатолий Морев. С его именем связаны такие знаковые проекты как реставрация Покровского собора, строительство здания театра оперы и балета, обустройство набережной левого берега. О его кончине сообщили его внук Алексей Машегов и нынешний мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

«Сегодня утром не стало бывшего главы Красноярска Анатолия Ильича Морева. Не устаю повторять, что главное достояние нашего города – это его люди. И очень печально, когда уходят такие великие красноярцы, – рассказал Сергей Ерёмин, — Я множество раз встречался с Анатолием Ильичом. Это был человек удивительной души, болеющий за родной Красноярск! Мои соболезнования всем близким, это огромная утрата и для родных, и для города».

Анатолий Ильич родился в селе Малая под Минусинском 14 июня 1925 года. В 70-х он возглавлял Красноярский городской Совет депутатов трудящихся и по факту был главой Красноярска и решил проблему с доступным жильём в городе. В 1972 году в эксплуатацию были введены 291 тысяча квадратных метров жилья, было снесено 153 барака, из которых в новые квартиры было переселено 4057 семей.

«Сегодня утром умер мой дедушка, Анатолий Ильич Морев. Ему было 96 лет. В семидесятые годы он был председателем горсовета Красноярска, фактически главой города. На пенсии возглавлял совет ветеранов. Достойнейший человек. Недосягаемый для меня образец семьянина и руководителя. Светлая память. Упокой Господи душу новопреставленного раба Твоего Анатолия», – написал в своём «Facebook» Алексей Машегов

Фото: gornovosti.ru