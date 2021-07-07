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Север Красноярского края почистят от мусора

Главная Общество
Красноярск
11:30 7 Июля 2021
в красноярском крае, мусор
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Министра экологии и рационального природопользования Красноярского края продолжает свою работу на севере края. 6 июля Павел Борзых посетил Дудинку и проинспектировал четыре несанкционированные свалки, где обсудил со специалистами администрации города и инспекторами экологического надзора ликвидацию свалок, сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.

Эта поездка – часть большой программы по очистке северных территорий края от мусора. Павел Борзых уже принял участие в совещании и мероприятиях в Норильске, где осмотрел помещение для лаборатории Краевого центра мониторинга окружающей среды, а также проконтролировал реабилитацию территорий, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов в 29 мае 2020 года.  

«Губернатор Александр Усс поручил навести порядок в Арктической зоне края. Этот вопрос стоит у него на личном контроле. Осмотр территорий показал, что объём работ очень большой», – рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

На ликвидацию свалок выделят часть средств из федерального бюджета. Павел Борзых подчеркнул, что ведомство совместно с муниципалитетами провели предварительную инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС) и свалок, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и города Норильска.

Проверка показала, что в Арктической зоне есть 14 свалок: 5 ликвидируют за счёт средств федерального бюджета и ещё 9 – силами Минобороны РФ.

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