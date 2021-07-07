В Норильске возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи

В Норильске по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Авария произошла 2 июля на 5 километре автодороге Норильск-Талнах. «Газель» скорой помощи столкнулась с грузовиком МАЗ. По предварительной версии, водитель грузовика превысил скорость в 30 км/ч и выехал на встречную полосу, где и столкнулся со скорой помощью.

Водитель и фельдшер медавтомобиля были госпитализированы. 55-летний водитель «Газели» получил тяжкий вред здоровью.

В отношении 25-летнего водителя грузовика следователями Отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело части 1 статьи 264 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет.