7 июля
Красноярск
погода +22 °C
73.27
 
€ 87.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Главная Общество
Красноярск
09:40 7 Июля 2021
норильск, дтп, скорая, помощь
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Норильске по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Авария произошла 2 июля на 5 километре автодороге Норильск-Талнах. «Газель» скорой помощи столкнулась с грузовиком МАЗ. По предварительной версии, водитель грузовика превысил скорость в 30 км/ч и выехал на встречную полосу, где и столкнулся со скорой помощью.

Водитель и фельдшер медавтомобиля были госпитализированы. 55-летний водитель «Газели» получил тяжкий вред здоровью.

В отношении 25-летнего водителя грузовика следователями Отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело части 1 статьи 264 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На экс-главу Ачинского района заведено второе уголовное дело

На экс-главу Ачинского района заведено второе уголовное дело

7 Июля 2021 г.
Его подозревают в превышении должностных полномочий
Новости Красноярска: Для россиян изменились правила въезда из-за границы

Для россиян изменились правила въезда из-за границы

7 Июля 2021 г.
Теперь люди, в течение трёх дней после прибытия в Россию, должны сдать один тест
Новости Красноярска: В Красноярске появится новый сквер

В Красноярске появится новый сквер

6 Июля 2021 г.
Жители Советского района очень ждали благоустройства на улице Водопьянова
Новости Красноярска: Александр Новиков: ЧП в Сосновоборске не помешает вакцинации и предоставлению медицинских услуг

Александр Новиков: ЧП в Сосновоборске не помешает вакцинации и предоставлению медицинских услуг

6 Июля 2021 г.
Депутат Заксобрания проверил, как проходит ремонт подтопленной больницы и привился в новом пункте вакцинации
Новости Красноярска: Свыше 170 жителей Новосёловского района нашли работу

Свыше 170 жителей Новосёловского района нашли работу

6 Июля 2021 г.
Всего за полгода трудоустроено более 250 местных жителей
Новости Красноярска: Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

6 Июля 2021 г.
Партийный волонтерский штаб в Красноярском крае усилил работу по оказанию помощи медицинским учреждениям
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

Убийцы спортсмена получили по 14,5 лет колонии строго режима

5 Июля 2021 г.
Избежать наказания Шилову и Шмелеву не удалось
Новости Красноярска: Новые ограничения из-за коронавируса в крае будут действовать с 7 июля

Новые ограничения из-за коронавируса в крае будут действовать с 7 июля

6 Июля 2021 г.
Заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов
Новости Красноярска: За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

За сутки в крае от COVID-19 умерли 12 человек

5 Июля 2021 г.
+ 303 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru