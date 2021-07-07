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Полиция задержала мужчину, избившего двух парней из-за прически

Главная Общество
Красноярск
11:15 7 Июля 2021
красноярск, драка, арест
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Полиция задержала мужчину, избившего двух 18-летних парней из-за «немужественных причёсок».

Драка произошла на Борисова. 30-летний нетрезвый мужчина посчитал двух молодых парней недостаточно мужественными и избил их, сломав одному из них челюсть. Пострадавший находится в больнице: он не может есть и говорить.

Мужчина был арестован во вторник  вечером. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 116 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

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