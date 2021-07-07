Полиция задержала мужчину, избившего двух парней из-за прически

Полиция задержала мужчину, избившего двух 18-летних парней из-за «немужественных причёсок».

Драка произошла на Борисова. 30-летний нетрезвый мужчина посчитал двух молодых парней недостаточно мужественными и избил их, сломав одному из них челюсть. Пострадавший находится в больнице: он не может есть и говорить.

Мужчина был арестован во вторник вечером. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 116 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.