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Для россиян изменились правила въезда из-за границы

Главная Общество
Красноярск
09:10 7 Июля 2021
общество, заболевание, заграница, роспотребнадзор
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Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование граждан России на коронавирус по возвращении в страну. Переболевшим в последние полгода COVID-19 или привитым анализ и вовсе не потребуется.

Теперь те, кто не привился или не болел COVID-19, должны в течение трёх дней после прибытия в Россию, сдать один тест. При этом до получения результатов нужно соблюдать режим изоляции. Готовые результаты требуется добавить на сайт госуслуг.             

Постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Также граждане Таджикистана с 10 июля смогут въезжать в Россию с отрицательным тестом на коронавирус, при этом результат ПЦР-теста должен отображаться в приложении «Путешествую без COVID». С 1 сентября такая возможность появится и у граждан Молдавии, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана.               

Напомним, что с 1 мая вернувшиеся из-за рубежа на любом виде транспорта россияне, должны были сдавать два ПЦР-теста на COVID-19 (в течение 72 часов после возвращения и в срок до пяти дней с момента прибытия).         

Фото: tass.ru 

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