Красноярцев приглашают вносить предложения по благоустройству будущего парка на улице Водопьянова

В Советском районе появится новый парк. Глава города Сергей Ерёмин уже внёс постановление о внесении изменений в проект межевания и планировки территории на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая.

«Мы не один раз рассматривали возможность создать здесь общественное пространство, но были сложности и ограничения. В этом году всё сдвинулось с мёртвой точки. Теперь создание большого и современного парка – это вопрос времени. Сейчас проект находится на этапе формирования и каждый может внести свои пожелания. Места хватит для самых смелых идей, ведь размер будущего парка – 26 тысяч квадратных метров», – рассказал руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

Администрация района отрыла сбор предложений и пожеланий, на основе которых создадут концепцию будущего парка. Для жителей района создали специальные чаты в различных мессенджерах. Также все желающие могут подключиться к опросам через информационные ресурсы администрации города и СМИ.

Свои предложения по наполнению будущего парка можно направлять на электронный адрес: skver.vodopyanova@bk.ru . Инспекторы по работе с населением также проводят опросы на своих участках.

От жителей уже начали поступать первые предложения, к примеру, о создании полноценного оздоровительного бассейна, тренажёров, зелени и зон для тихого отдыха.

«Я живу в Советском районе более 20 лет и вопрос благоустройства на Водопьянова всегда был актуален для жителей Северного. Мы проводили опросы и мнения различные: кто-то хочет тренажёры, кому-то нужна парковая зона с дорожкой для ходьбы, площадки для выгула животных и зелёная зона. Очень многие высказались за создание нового бассейна», – говорит Елена Дьяченко, инспектор по работе с населением.

Напомним, в бюджете 2021 г уже предусмотрено 1,3 млн. рублей для разработки проектно-сметной документации паркового пространства. В ближайшее время начнется отбор подрядчика.