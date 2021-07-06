В Красноярске появится новый сквер

Глава Красноярска Сергей Ерёмин инициировал внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории на пересечении ул. Водопьянова и ул.9 Мая. Это необходимо для создания проекта будущего паркового пространства, площадью 26 тысяч квадратных метров.

Этот парк давно ждут жители Советского района и теперь вопрос с благоустройством сдвинулся с мёртвой точки. Сейчас проект парка находится в зачаточном состоянии, поэтому все желающие могут высказать свои пожелания к новому пространству. От жителей уже прозвучали первые предложения, к примеру – строительство нового бассейна или скейт-площадки. ​

Для жителей домов, расположенных в непосредственной близости организованы чаты в различных мессенджерах, также все желающие в ближайшее время смогут​ подключиться к опросам через​информационные​ ресурсы администрации города и СМИ.​ Также свои предложения по наполнению будущего парка можно направлять на электронный адрес: skver.vodopyanova@bk.ru.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска