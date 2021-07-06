Александр Новиков: ЧП в Сосновоборске не помешает вакцинации и предоставлению медицинских услуг

Напомним, 20 июня в Сосновоборске ливень затопил поликлинику городской больницы, нанеся ущерб помещениям, мебели и оборудованию медучреждения в 22 кабинетах. Причиной ЧП стала деятельность ремонтирующего крышу подрядчика - строители сняли гидроизоляцию, но должным образом не защитили её от возможных протечек. Причем, это был уже второй потоп - до этого 10 июня ливень уничтожил в больнице 1 500 доз вакцин.

«Город остался без вакцины на три дня, - рассказывает главный врач городской больницы Марина Чащина, - «Это был однократный случай, но мы его надолго запомним, потому что восстанавливать всё, и, в том числе, утраченную вакцину - это очень значимо. На сегодняшний день у нас организована вакцинация, она проводится в другом кабинете, там есть резервное энергоснабжение».

Сразу после происшествия прошло оперативное совещание, в котором приняли участие представители муниципалитета, минздрава, надзорных органов. Подрядчик согласен со всеми претензиями и удвоил усилия по ремонту кровли, а также обязался возместить ущерб. Сейчас в учреждении продолжается ремонт потолка, стен. Чтобы в будущем избежать подобных потопов, нижний слой крыши закрыли бетоном и ещё одним слоем гидроизоляционного материала.

Медики стремятся сделать всё возможное, чтобы не допустить приостановки оказания помощи жителям. Для этого было принято решение переместить приём специалистов в здание детской поликлиники. Они ведут прием в кабинетах второго этажа. Там же находится и регистратура. Вакцинация проводится в кабинете в здании стационара.

Более того, в городе развернули дополнительный пункт вакцинации. Именно туда сегодня приехал депутат Заксобрания, член фракции «Единая Россия» Александр Новиков. Депутат решил лично убедиться в качестве оказываемой медицинской помощи и поставить вакцину. По словам народного избранника, пункт вакцинации организован на высоком уровне, чувствует он себя хорошо и призывает всех сосновоборцев поставить прививку и защитить себя от ковида.

Остается отметить, что к настоящему времени в Сосновоборске привито 6 тысяч 200 человек. Это 15% от всего населения города. После пункта вакцинации депутат посетил саму больницу.

«Сегодня посетил город Сосновоборск, чтобы посмотреть, как функционирует больница. И заодно совместил «полезное с полезным» - привился и оценил, как работает внебольничный пункт вакцинации. На самом деле, самое важное, что больница функционирует, конечно, не так удобно, как хотелось бы, потому что пришлось воспользоваться помещениями второй поликлиники. Мы поднимались на кровлю, посмотрели, что работы ведутся. Фактически, четверть кровли уже сделана, срок контракта должны исполнить к 30 августа. А после разговора с представителем подрядчика выяснилось, что работы планируют закончить даже раньше», - рассказал Александр Новиков.

По словам депутата, подрядчик ускорил работы, выведя на объект дополнительных сотрудников. За выходные работники организовали защитную конструкцию на крыше и провели все необходимые работы, чтобы учреждению больше не угрожало затопление.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"