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Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

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Красноярск
17:07 6 Июля 2021
партии, медицина, волонтеры, общество
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В Красноярском крае, как и во многих регионах России, сейчас отмечается значительный рост заболевших Covid-19. Система здравоохранения вновь испытывает перегрузки: поликлиникам не хватает автомобилей, в регистратурах персонал не успевает обрабатывать все запросы от пациентов. В сложившейся ситуацией партийный волонтерский штаб в Красноярском крае усилил работу по оказанию помощи медицинским учреждениям.

Отметим, что добровольцы поддерживают своих земляков и врачей на протяжении всего периода борьбы с пандемией коронавируса. Весной 2020 года по предложению партии разные волонтерские движения объединились в единый штаб. В его состав вошли представители ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», а также активисты «Молодой Гвардии Единой России». Сейчас действительно очень важно объединиться, говорит окружной координатор ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова:

«В настоящее время в нашем регионе работает множество некоммерческих организаций. Я считаю, что очень важно эти ресурсы консолидировать. У нас должен быть единый оператор, который хорошо понимает, кому какие функции необходимо выполнять. Вовремя прийти друг другу на выручку, поддержать в ресурсном плане и усилить работу – все это гораздо проще сделать, когда профильные организации действуют сообща».

Сейчас волонтеры активно дежурят в колл-центрах городских поликлиник, помогают медикам в пунктах вакцинации, отвозят врачей на вызов к пациентам.

Участник волонтерского движения Анастасия Гайдаржи отправилась помогать медикам во внебольничный пункт вакцинации, который находится в одном из торговых центров Красноярска. На входе девушка измеряла температуру красноярцам, которые пришли на прививку. По ее словам, желающих поставить вакцину очень много, поэтому нужны волонтеры:

«Я решила принять участие в прививочной кампании в качестве волонтера, так как сейчас у нас в крае очень сложная эпидемиологическая ситуация. И я считаю, что необходимо оказывать помощь врачам в столь непростой период. Сегодня очень много людей пришли в торговый центр, чтобы поставить прививку. С 10 часов утра мы находимся на ногах, загруженность очень большая - вакцинируем всех желающих».

Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

Также одним из первых в третью волну пандемии вызвался на помощь доброволец Павел Джаман. Практически все свободное от работы время он принимает звонки от пациентов межрайонной поликлиники №1 и помогает им записаться на прием к врачу. Павел отмечает, что загруженность медперсонала в настоящее время необычайно высока, он отмечает, что вступить в ряды волонтеров может любой желающий:

«Работая волонтером, начинаешь реально понимать, насколько медучреждениям сегодня необходима поддержка. Нам ежедневно поступает огромное количество звонков. Пост вакцинации, который находится в поликлинике, принимает более двухсот человек в день. Нам необходимо большое количество волонтеров, в особенности автоволонтеров, чтобы развозить докторов. Поэтому не стоит медлить! Если вы желаете оказать помочь медработникам в столь непростое время».

Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

Еще одно важное направление работы единого штаба – автоволонтерство. Елена Дергачева - волонтер чата «Довези врача» - помогает возить медработников сразу нескольких поликлиник, расположенных на улицах Затонская, Павлова, Северо-Енисейская и ул. 60 лет октября. По профессии Елена - парикмахер, специально выделяет время вечером или рано утром, чтобы доставить врачей непосредственно до их пациентов.

«В среднем утром, если смотреть по мазкам, у нас выходит 30 вызовов. Также у нас есть обычные вызовы, которые по времени длятся значительно дольше –  в день около 20. Поначалу справляться с этим морально было немного тяжеловато. Ведь ты прекрасно понимаешь: если ты приехал вовремя – значит, ты успел кому-то помочь. Но случается так, что ты просто не успеваешь, в такие моменты всегда хочется плакать. Порой приезжаешь, а там уже скорая, или человека вынесли. Но мы вместе с докторами стараемся мыслить позитивно, иногда даже песни поем, если кому-то трудно. Я бы хотела попросить всех, кто может чем-то помочь оказать поддержку нашим дорогим докторам. Так как на их плечах сейчас лежит большая ответственность, небывалая нагрузка», - рассказывает Елена.

Сами врачи очень благодарны волонтерам, но и их помощи порой не хватает. В связи с этими медики просят не оставаться в стороне всех неравнодушных граждан.

Красноярцы, желающие присоединиться к волонтерскому движению и помочь медикам в борьбе с пандемией, могут звонить на «горячую линию» по номеру телефона 8-929-331-25-11.

По материалам "Единой России"

Фото: предоставлено "ЕР"

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