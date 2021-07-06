Свыше 170 жителей Новосёловского района нашли работу

За прошедшие полгода центром занятости населения Новосёловского района трудоустроено более 250 местных жителей, из них свыше 170 человек вышли на постоянную работу. В большинстве граждане заняты в торговле и в сельском хозяйстве.

Например, в ООО «ГарантСтрой» принят бухгалтер, в центр «Молодёжный квартал» — специалист по работе с молодёжью, а в Новосёловский центр творчества и туризма — делопроизводитель.

Стоит отметить, что ищет сотрудников через районный центр занятости СППК «Светлолобовский продукт» — это новый современный молокоперерабатывающий завод, который недавно открылся в районе.

Кстати, в этом году при содействии службы занятости населения на постоянную работу вышли свыше 42,2 тысяч жителей региона.

Подробнее об услугах и программах можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: gtrk-kaluga.ru