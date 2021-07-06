6 июля
Красноярск
погода +34 °C
73.27
 
€ 87.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ликвидация несанкционированных свалок: с Ленинского района вывезли 74 КАМАЗа мусора

Главная Общество
Красноярск
16:50 6 Июля 2021
общество, красноярск, мусор
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

С начала года с территории Ленинского района собрали и вывезли 667 кубометров мусора, то есть 74 КАМАЗа.

Свалки ликвидированы на: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 20, ул. Волгоградская, 2, ул. Ширинская, 17, ул. Верхняя, 32, ул. Ирбейская, 4А, ул. 2-ая Краснофлотская, 18, ул. Борисевича, 12, ул. Квартальная, 8. На очереди уборка отходов на ул. Амурская, 39.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок продолжается.

Работа подрядчика включает и восстановление верхнего слоя земельного участка, на котором производилась уборка мусора.

По муниципальным контрактам всего в этом году общий объём вывезенного мусора составит порядка 1,5 тыс кубометров.

— Помимо ликвидации несанкционированных свалок наша задача — организовать и профилактическую работу. Она направлена на недопущение захламления земель, разъяснение населению порядка сбора, вывоза и утилизации отходов потребления. К большому сожалению, тех, кто выбрасывает мусор во дворах и на газонах, поймать за руку и привлечь к ответственности сложно. Поэтому призываем жителей и гостей района соблюдать чистоту и порядок, — сказал Андрей Бардаев, руководитель администрации Ленинского района.

Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1,5 до 4 тыс руб., должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 10 до 20 тыс руб., юридическим лицам — от 50 до 100 тыс руб.

Сообщать о фактах нарушения правил складирования отходов в Свердловском районе необходимо в отдел по жизнеобеспечению и благоустройству по тел.: 261-42-15.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске появится новый сквер

В Красноярске появится новый сквер

6 Июля 2021 г.
Жители Советского района очень ждали благоустройства на улице Водопьянова
Новости Красноярска: Александр Новиков: ЧП в Сосновоборске не помешает вакцинации и предоставлению медицинских услуг

Александр Новиков: ЧП в Сосновоборске не помешает вакцинации и предоставлению медицинских услуг

6 Июля 2021 г.
Депутат Заксобрания проверил, как проходит ремонт подтопленной больницы и привился в новом пункте вакцинации
Новости Красноярска: Свыше 170 жителей Новосёловского района нашли работу

Свыше 170 жителей Новосёловского района нашли работу

6 Июля 2021 г.
Всего за полгода трудоустроено более 250 местных жителей
Новости Красноярска: Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

Красноярские волонтеры помогают врачам бороться с третьей волной пандемии коронавируса

6 Июля 2021 г.
Партийный волонтерский штаб в Красноярском крае усилил работу по оказанию помощи медицинским учреждениям
Новости Красноярска: В Красноярском крае + 347 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Красноярском крае + 347 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

6 Июля 2021 г.
+ 10 погибших за сутки
Новости Красноярска: «Модный приговор»: в Красноярске мужчина избил двух 18-летних парней из-за причёсок

«Модный приговор»: в Красноярске мужчина избил двух 18-летних парней из-за причёсок

6 Июля 2021 г.
Мужчина посчитал молодых людей недостаточно мужественными
Новости компаний
05/07
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Солистка Красноярского театра оперы и балета рассказала историю платья, которое «отменяло» концерты

Солистка Красноярского театра оперы и балета рассказала историю платья, которое «отменяло» концерты

1 Июля 2021 г.
В день, когда Анна Авакян решила выйти в нём на сцену, Красноярск затопил дождь
Новости Красноярска: 29 красноярцев ждут штрафы от 15 тыс руб.

29 красноярцев ждут штрафы от 15 тыс руб.

6 Июля 2021 г.
Они не сдали тест на COVID-19 после заграницы
Новости Красноярска: Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

3 Июля 2021 г.
В эту стадию турнира вышли сборные Испании и Италии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru