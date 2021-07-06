Ликвидация несанкционированных свалок: с Ленинского района вывезли 74 КАМАЗа мусора

С начала года с территории Ленинского района собрали и вывезли 667 кубометров мусора, то есть 74 КАМАЗа.

Свалки ликвидированы на: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 20, ул. Волгоградская, 2, ул. Ширинская, 17, ул. Верхняя, 32, ул. Ирбейская, 4А, ул. 2-ая Краснофлотская, 18, ул. Борисевича, 12, ул. Квартальная, 8. На очереди уборка отходов на ул. Амурская, 39.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок продолжается.

Работа подрядчика включает и восстановление верхнего слоя земельного участка, на котором производилась уборка мусора.

По муниципальным контрактам всего в этом году общий объём вывезенного мусора составит порядка 1,5 тыс кубометров.

— Помимо ликвидации несанкционированных свалок наша задача — организовать и профилактическую работу. Она направлена на недопущение захламления земель, разъяснение населению порядка сбора, вывоза и утилизации отходов потребления. К большому сожалению, тех, кто выбрасывает мусор во дворах и на газонах, поймать за руку и привлечь к ответственности сложно. Поэтому призываем жителей и гостей района соблюдать чистоту и порядок, — сказал Андрей Бардаев, руководитель администрации Ленинского района.

Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1,5 до 4 тыс руб., должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 10 до 20 тыс руб., юридическим лицам — от 50 до 100 тыс руб.

Сообщать о фактах нарушения правил складирования отходов в Свердловском районе необходимо в отдел по жизнеобеспечению и благоустройству по тел.: 261-42-15.