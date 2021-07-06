В Красноярском крае + 347 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

По данным оперштаба Красноярского края на 06 июля под наблюдением врачей находятся 33 001 человек (+ 3 399 новых за сутки), снято с учёта 1 801 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 79 439 (+ 347 за сутки),

это максимальный суточный прирост с середины февраля. Всего вылечили 70 938 (+ 110 за сутки), 4 012 погибших (+ 10 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 2 976 735 (+ 2 965 за последние сутки).

Стоит напомнить, что с завтрашнего дня в Красноярском крае будут действовать новые ограничения, связанные с ростом числа заболевших COVID-19:

По-прежнему сохранится запрет на работу танцполов внутри помещений.

В ТРЦ фуд-корты продолжат работать только на вынос и в режиме доставки.

Заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов. Ограничения не коснутся деятельности общепита в аэропортах, на жд-вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса, обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки приостановлена работа аквапарков и аттракционов (в помещениях и на открытом воздухе).

Учреждения культуры и искусства, концертные организации, театры, кинотеатры смогут работать только при заполнении зала не более чем на 50 % от общей вместимости.

Загрузка крытых спортивных сооружений, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов должна составлять не более 50 % пропускной способности.

С присутствием зрителей в количестве не более 50 % от общей вместимости сооружения будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия, матчи профессиональных спортклубов.

Работодателям рекомендовано оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников и создавать условия для её прохождения.

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»