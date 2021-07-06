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«Модный приговор»: в Красноярске мужчина избил двух 18-летних парней из-за причёсок

Главная Общество
Красноярск
16:15 6 Июля 2021
красноярск, происшествия, драка
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3 июля на улице Борисова, дом 30, взрослый мужчина избил двух 18-летних парней из-за причёсок. Видео произошедшего опубликовало информационное агентство «Запад24».

Поводом к драке послужило оскорбление эстетических вкусов мужчины: причёски парней показались ему недостаточно мужественными. Хулиган решил перевоспитать парней: вначале оскорбив, а затем ударив одного из них. Следующее, что не понравилось «стилисту» с Борисова – это серьга в носу у другого юноши. Мужчина назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и ударил в лицо, после чего затолкнул парней в подъезд.

Травма одного из парней оказалась очень серьёзной – перелом челюсти. Сейчас он находится в больнице. Делом уже занимаются полицейские отдела № 2 МУ МВД России "Красноярское".

Представителям информационного портала Запад24 удалось пообщаться с матерью одного из парней:

«У подъезда к ним подошел мужчина, сразу стал вести себя вызывающе и нагло, начал драку из-за их причесок, потому что они не вступали с ним в конфликт, не вели себя агрессивно. Он ударил друга моего сына в живот, перевернул на пальце перстень и ударил в лицо, потом избил моего сына и затолкал обоих в подъезд. Никогда в нашем доме никаких происшествий не было, никто и подумать не мог о том, что такое может случиться. Сейчас мы готовим заявление в полицию, будем добиваться, чтобы этого мужчину нашли. Такое нельзя оставлять без наказания».

Фото: Запад24

 
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