29 красноярцев ждут штрафы от 15 тыс руб.

За прошлую неделю завели 29 дел на красноярцев, вернувшихся из-за границы и не сдавших вовремя тесты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Сдать ПЦР-тест все граждане России обязаны на 3-й и 5-й дни с момента пересечения границы. Потом на едином портале госуслуг нужно разместить результаты.

Не сдавшие вовремя анализ попадают под часть 2 статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Штрафы для физических лиц — от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 150 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч или приостановление работы на 3 месяца.

Напомним, что с завтрашнего дня в Красноярском крае вводятся новые ограничения, связанные с ростом числа заболевших COVID-19:

По-прежнему сохранится запрет на работу танцполов внутри помещений.

В ТРЦ фуд-корты продолжат работать только на вынос и в режиме доставки.

Заведения общественного питания снова будут работать с 7 до 23 часов. Ограничения не коснутся деятельности общепита в аэропортах, на жд-вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса, обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки приостановлена работа аквапарков и аттракционов (в помещениях и на открытом воздухе).

Учреждения культуры и искусства, концертные организации, театры, кинотеатры смогут работать только при заполнении зала не более чем на 50 % от общей вместимости.

Загрузка крытых спортивных сооружений, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов должна составлять не более 50 % пропускной способности.

С присутствием зрителей в количестве не более 50 % от общей вместимости сооружения будут проходить физкультурные и спортивные мероприятия, матчи профессиональных спортклубов.

Работодателям рекомендовано оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников и создавать условия для её прохождения.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости