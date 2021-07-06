Красноярский рабочий перекроют на целый месяц

С 9 июля по 1 августа ограничат движение транспорта по проспекту «Красноярский рабочий», 1-3. На этом участке пройдёт капремонт теплосети.

Ограничения коснутся следующих участков:

на пересечении ул. Фестивальная и пр. имени газеты «Красноярский рабочий» путем перекрытия полос движения;

по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от дома № 3 до дома№ 1 путем установки дорожных знаков «Движение запрещено»;

по ул. Фестивальная от дома № 4 до пересечения с пр. имени газеты «Красноярский рабочий» путем установки дорожных знаков «Движение запрещено».

Также запретят остановку транспорта по нечётной стороне «Красраба» от дома №3 до №1 и нечётной стороне улицы Фестивальной от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до дома № 4 по ул. Фестивальная.

Фото: google maps