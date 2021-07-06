Пьяный водитель устроил ДТП с автобусом и патрульным УАЗом

Рано утром в районе дома № 24 на ул. 60 лет Октября пьяный 37-летний мужчина на автомобиле ВАЗ устроил аварию с автобусом и патрульным автомобилем.

Сначала он столкнулся с УАЗом, а потом с автобусом № 104 (пассажиров в автобусе не было).

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Освидетельствование, которое провели на месте, показало 1,12 промилле.

Как рассказали очевидцы, во время оформления ДТП, водитель ВАЗа пил пиво.

В ГИБДД напоминают, если вы вдруг стали свидетелем пьяного вождения, сообщите по тел. 263-10-19.

Не стоит забывать, что за пьяную езду грозит административный штраф в 30 тыс руб. и лишение водительских прав до 2 лет.

Фото: vk.com/kraschp