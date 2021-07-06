В южных районах края режим ЧС снят

Сегодня на заседании правительства Красноярского края приняли решение снять режим ЧС на территории Шушенского, Каратузского и Ермаковского районов. На этих территориях в мае был введён режим чрезвычайной ситуации.

Обильные дожди и таяние снегов весной привели к подтоплению некоторых территорий края. Наиболее сложная обстановка как раз была в Шушенском, Каратузском и Ермаковском районах.

Более 120 человек и 50 единиц техники были задействованы в противопаводковых мероприятиях на юге Красноярского края.

Ситуация находилась на особом контроле у губернатора Александра Усса. Главы органов местного самоуправления Ермаковского и Каратузского районов среагировали быстро. Они своевременно организовали доставку продуктов питания и предметов первой необходимости в населённые пункты, эвакуацию населения и материальных ценностей из зон подтопления.

Региональный уровень реагирования на ЧС позволил привлечь необходимое количество сил и средств спасателей. Об этом рассказал Анатолий Цыкалов, заместитель председателя правительства края.

— Результаты мониторинга показывают планомерный спад уровня воды. Подтопленных жилых домов нет, работы по восстановлению автодорог завершены. Гидрологическая обстановка на юге края стабилизировалась, — отметил Анатолий Цыкалов.

Фото: komandirovka.ru