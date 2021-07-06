На Красноярск надвигается шторм

Жителей Красноярска предупреждают о возможных неблагоприятных явлениях погоды. 6 и 7 июля, по данным Среднесибирского УГМС, в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ливни, град (местами - крупный), грозы и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Красноярск ожидают сильные дожди, ливни, град (местами - крупный), грозы и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Всё перечисленное придёт уже сегодня – 6 и 7 июля.

В связи с этим, специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города просят соблюдать правила безопасности. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными; Во время ливня просят избегать подземных переходов и других мест нижу уровня воды.

Если вас застал ливень в личном транспорте, то не стоит преодолевать подтопленные участки. В случае сильного затопления автомобиля покиньте его и укройтесь на возвышенности. Также стоит отменить все высотные работы. Находясь на улице следует избегать рекламных щитов, деревьев, строящихся зданий и линий электропередач.

Во время грозы не рекомендуется находиться на воде и у воды, нельзя прикасаться к металлическим предметам. В помещении нужно отключить электроприборы.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.