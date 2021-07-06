Александр Усс проверил объекты придорожного сервиса

Губернатор Красноярского края проверил качество придорожного сервиса и остался им недоволен. Проверке подвергся участок «Красноярск – Енисейск», сообщается на сайте администрации края

Во время поездки Александр Усс остался недоволен состоянием придорожных объектов для отдыха – кафе, закусочных, АЗС, гостиниц, кемпингов. Глава Красноярского края посетил три таких объекта раскритиковал их за отсутствие необходимой инфраструктуры, некачественный сервис и отсутствие внимания к безопасности посетителей и участников дорожного движения.

«Все, кто путешествует по дорогам края должны иметь возможность отдохнуть в качественном кемпинге и пообедать качественной едой, – заявил глава региона на заседании президиума Правительства края, — В таком положении, как сейчас, ситуацию мы не оставим».

Губернатор настоял на том, чтобы первые объекты, на основании которых можно будет увидеть, каким будет придорожный сервис в регионе через 3 года. Министр транспорта края Константин Димитров отметил, что модернизация придорожного сервиса уже началась и проходит в три этапа, первый из которых заканчивается в июле.

Этот этап затронет внешний облик трёх объектов на маршруте «Красноярск – Енисейск». Эскизы для них продумывали специалисты Института города.

На втором этапе разработают стандарты оформления и оказания услуг на объектах сервиса вдоль федеральной трассы «Р–257 «Енисей» в южном направлении и региональной дороге «Красноярск – Енисейск». Все работы планируют сделать до 2022 года.

Третий этап рассчитан до 2024 года и затронет придорожны сервис по всему региону.