Красноярск попал в список самых загрязнённых городов

Роспотребнадзор опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в России в 2020 году.

В опасный список вошли Омск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Челябинск, Чита, а также Красноярск. Из-за состояния атмосферного воздуха в этих городах зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск. При этом канцерогенные риски в Красноярском крае и других городах из-за рассеивания ряда примесей в воздухе рассматриваются как «недооцененные». Критически поражаемые органы и системы — органы дыхания, иммунная система, кровь, процессы развития.

Установлен и неприемлемый неканцерогенный риск. Высокая смертность от воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц в городах с неблагоприятным состоянием воздуха (сюда входит и Красноярск) оценивается в 10 170 случаев ежегодно. Это один из худших показателей во всей России.

В 2020 году смертность по причинам болезней системы кровообращения, пищеварения, органов дыхания, онкологией обусловлена загрязнением воздуха.

Зафиксировано и превышение заболеваемости детей бронхиальной астмой. По данным ВОЗ — это, своего рода, индикатор среды обитания.

Ещё 6 июня с 18 часов в Красноярске объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Режим «чёрного неба» продлится до 6 июля до 19 часов.

Фото: этна-регионы.рф