Многоуровневая парковка у «Кванта» обойдётся в 511 млн руб.

История этого долгостроя длится уже много лет. Строение начали возводить ещё в 2007 году.

На портале госзакупок опубликовали тендер на поиски подрядчика для реконструкции многоуровневой парковки возле ТЦ «Квант». Победитель торгов получит 511 млн руб. Заказчиком выступает госпредприятие «Центр транспортной логистики».

Гараж-стоянка займёт первые три этажа, административно-торговый комплекс и инженерное обеспечение разместится в пристройке.

Сейчас сносят недострой, на это потратили 27 млн руб.

В мэрии ранее сообщали, о том, что сдать объект планируется к концу этого года.

Фото: sibdom.ru