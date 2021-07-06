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Многоуровневая парковка у «Кванта» обойдётся в 511 млн руб.

Главная Общество
Красноярск
12:30 6 Июля 2021
общество, парковка, красноярск
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История этого долгостроя длится уже много лет. Строение начали возводить ещё в 2007 году.

На портале госзакупок опубликовали тендер на поиски подрядчика для реконструкции многоуровневой парковки возле ТЦ «Квант». Победитель торгов получит 511 млн руб. Заказчиком выступает госпредприятие «Центр транспортной логистики».

Гараж-стоянка займёт первые три этажа, административно-торговый комплекс и инженерное обеспечение разместится в пристройке.

Сейчас сносят недострой, на это потратили 27 млн руб.

В мэрии ранее сообщали, о том, что сдать объект планируется к концу этого года.

Фото: sibdom.ru

 
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