Многоуровневая парковка у «Кванта» обойдётся в 511 млн руб.

История этого долгостроя длится уже много лет. Строение начали возводить ещё в 2007 году.
На портале госзакупок опубликовали тендер на поиски подрядчика для реконструкции многоуровневой парковки возле ТЦ «Квант». Победитель торгов получит 511 млн руб. Заказчиком выступает госпредприятие «Центр транспортной логистики».
Гараж-стоянка займёт первые три этажа, административно-торговый комплекс и инженерное обеспечение разместится в пристройке.
Сейчас сносят недострой, на это потратили 27 млн руб.
В мэрии ранее сообщали, о том, что сдать объект планируется к концу этого года.
Фото: sibdom.ru